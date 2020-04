Dobrý realitný maklér, zlý realitný maklér

Neutíchajúce telefonáty realitných maklérov ľudom dvíhajú tlak. Ako sa zvýšenému krvnému tlaku viete vyhnúť a správne si vybrať?

Dilema predávajúcich, či zveriť predaj nehnuteľnosti realitnému maklérovi už nemusí byť problém. V tomto prípade by som trochu pozmenila základné pravidlo pri výbere: „Poznaj nepriateľa.“ na : „Poznaj zlého realitného makléra.“.

Ako spoznám zlého realitného makléra?

„Môžem si Vašu nehnuteľnosť zaradiť do ponuky?“ Toto býva klasická otázka 80% „realitných maklérov“, ktorí sa Vám dovolajú. Ak ste sa s ňou už stretli, gratulujem. Práve ste zistili, kto je „nepriateľ“. Pre ujasnenie situácie vám túto frázu zrozumiteľne preložím. Ide o skopírovanie textu, fotiek a zverejnenie inzerátu na realitné portály. Nulová znalosť vlastného produktu. Nulová informovanosť na obhliadke. Tento človek nemá takmer žiadnu pridanú hodnotu. Nemôžete predsa správne predávať vec, ktorú vidíte prvý krát v živote a máte o nej minimálne znalostí. Zapamätajte si, toto nie sú realitní makléri, ale ľudia, čo nikdy nedoručia to, za čo majú zaplatené.Ak ste zverili predaj tomuto „maklérovi“, skôr, či neskôr na to prídete. V tom momente by ste mali dať od neho ruky preč, lebo si zbytočne vytvoríte negatívnu skúsenosť.

Exkluzivita

Pre serióznu realitnú kanceláriu je exkluzivita vo väčšine prípadoch takmer samozrejmá. Jespojená s exkluzívnymi službami, ktoré realitná kancelária poskytuje. Fotografie, úprava fotografií, home staging, video obhliadka, drony, inzercia na prvých priečkach, vytváranie cenových analýz, pôdorysov, vizualizácií, marketing cez sociálne siete a na stránkachsú veci, ktoré nie sú lacné, ani jednoduché. Za touto činnosťou sa skrýva veľa ďalších ľudí, firiem a platených programov. Nehovoriac o neustálych školeniach maklérov, inováciách v rámci spoločnosti a cene adekvátnych obchodných priestorov. Ak teda realitná kancelária nemá záujem o exkluzivitu, znamená to, že tieto činnosti nerobí. Otázka znie, za čo potom poberá províziu?

Ako nájdem dobrého realitného makléra?

V prípade ak ste rozhodnutí zvoliť si ťažšiu, najpoužívanejšiu, cestu a vyhotovíte si inzerát, ktorý zverejníte na realitných portáloch, pripravte sa na veľa odpadu. Môže sa stať, že profesionáli sa Vám ani neozvú, lebo označíte inzerát „Realitní makléri nevolať!“ a zavolá len človek bez chrbtovej kosti.

Počúvajte, čo Vám realitní makléri do telefónu hovoria. Ako sa vyjadrujú, ako sú pripravení, čo vám ponúknu. Keď sa Vás spýtajú, či si môžu zaradiť vašu nehnuteľnosť do ponuky, môžete im rovno slušne povedať, že nemáte záujem.

V prípade, ak máte šťastie a zavolá Vám profesionál, spoznáte ho. Jeho vyjadrovacie schopnosti sú na vysokej úrovni. Rozpráva sa s Vami uvoľnene a otvorene hovorí o svojich službách.Mal by vám byť sympatický už do telefónu, bez toho, aby ste ho videli. Pôsobí sebavedomo a nezaskočíte ho žiadnou otázkou.

Môžete sa ho opýtať, čo iné vám ponúkne, ako ostatní realitní makléri. Keď potrebujete čas, nechajte si od neho poslať podklady o jeho práci. Inzeráty, referencie, stránku spoločnosti, alebo jeho osobnú stránku.Jedine tak si vytvoríte úplnú predstavu o jeho osobe. Ak koná seriózne, dohodne si s Vami termín ďalšieho telefonátu, alebo vám zavolá v priebehu nasledovných dní. Nie ste preňho len číslo, znamenáte konkrétnu osobu. Pri najbližšej možnej príležitosti si s Vami dohodne obhliadku, aby nehnuteľnosť videl a vedel, čo predáva.

Jednoduchšia cesta

Keď sa rozhodnete predať nehnuteľnosť alebo nad tým uvažujete,kontaktujte realitného makléra priamo! Zadajte si do Google alebo na Facebook popis „realitná kancelária“ alebo „realitný maklér“. Vyhodí Vám hneď niekoľko možností. Môžete si tak isto otvoriť realitné portály. Pozrite si obrázky, web, prevedenie inzerátov a ak sa Vám niečo zapáči, alebo vám to doslova vyrazí dych, odošlite kontaktný formulár. Pri jednotlivých inzerátoch sú uvedené kontakty na maklérov. Ak sa Vám pozdáva konkrétna práca, kontaktujte makléra priamo. Týmto spôsobom viete oveľa rýchlejšie rozpoznať serióznu realitnú spoločnosť, ktorá za Vás nehnuteľnosť ocení podľa trhovej hodnoty, zabezpečí všetky podklady a už môžete len s vyloženými nohami čakať na peniaze na účte.