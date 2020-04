Poznámka "RK nevolať!" sa stala zaužívanou frázou inzercie nehnuteľností súkromných osôb. Ľudia považujú realitných maklérov za takzvaný "medzičlánok".

Internetom kolujú rôzne názory na činnosť, ktorú vykonávajú realitní makléri. Ľudia majú vo zvyku škatuľkovať a hádzať určitých členov skupín do jedného vreca. Takzvaný „judging“ – „nálepkovanie“! Rozumiem, väčšinou konáme na základe predošlých skúseností, alebo na základe toho, čo hovoria naši blízki. Dôležité však je si zapamätať, že každá jedna profesia, má svoje opodstatnenie, osobitné vzdelávanie, napredovanie a zameranie.

Prečo by som mal ísť za realitným maklérom, keď si to dokážem predať sám?

Ľudia majú často krát pocit, že sú majstri v každom odvetví. Nepotrebujú nikoho, lebo všetko zvládnu sami. Načo ísť k lekárovi, keď ma pravidelne bolí hlava a na internete som čítal, že kým neodpadnem, stačí mi napiť sa vody? Načo ísť k biznis mentorovi? Veď ja som neomylný, to celý svet je hlúpy. Prečo by som mal ísť za realitným maklérom, keď si to dokážem predať sám?

Možno sa to zle číta, ale ľudia si len veľmi ťažko priznávajú vlastné nedostatky, niektorí to ani nedokážu. Každý zistí, že pomoc potrebuje až v momente, kedy u neho nastane zlyhanie na plnej čiare a nedokáže sa pohnúť ďalej. Tomuto sa dá veľmi jednoducho predísť. Ako? Poučte sa z chýb ostatných a prečítajte si, čo Vás čaká, ak sa rozhodnete označiť svoj inzerát „realitní makléri nevolať“. Možno potom pochopíte rozdiel medzi skutočnosťou a domnienkami.

Sú to darmožráči, čo berú províziu za nič!

Dovoľte mi vyviesť Vás z omylu.

Služby, ako fotenie, úprava fotografií, písanie inzerátov, zabezpečovanie podkladov pre právnika a do banky, vytváranie pôdorysov, virtuálnych prehliadok, video dokumentácia, inzercia, vyhotovovanie zmlúv a databázy klientov sú len čerešničky na torte, ktoré vidia účastníci obchodu. Tvrdá realita je ukrytá vo vnútri procesu a význam realitného makléra spočíva práve v nej.

Táto práca je psychicky aj fyzicky náročná. Sú dni, kedy si ráno sadnete do auta a robíte celý deň kuriéra. Roznášate zmluvy, podpisujete, idete na kataster, kde na Vás zazerajú ľudia otrávení životom. Odsedíte si tam 5 hodín a pošlú Vás aj tak domov. Samotný náklad na benzín je veľakrát 1/3 z našej vyplatenej provízie. O províziách si však porozprávame v ďalšom článku.

Zoznámte sa s prácou, ktorú vykonávajú realitní makléri.

Väčšina ľudí je pracujúcich, preto táto práca začína od tretej do ôsmej až deviatej večer, veľakrát aj cez víkendy. Ide o obetovaný čas, ktorý mohol byť radšej venovaný blízkym.

Realitní makléri sú kľúčový prvok, ktorý komunikuje s bankou, finančným poradcom, znalcom, exekútorom, katastrom, právnikom, predávajúcim a kupujúcim.

Sú „hlavným terčom“ pre kupujúcich aj predávajúcich. Ak nastanú medzi nimi nezhody, oni sú tí, ktorí musia negatívne informácie oznamovať druhej strane. Častokrát robia mediátora. Sú veľakrát odsudzovaní, osočovaní a znášajú naozaj veľký nápor negatívnej energie, s ktorou sa musia vyrovnať.

Ovládajú bankové procesy, základné právne aspekty, máme kontakty a znalosti, ktorými obyčajný človek nedisponuje a to z dôvodu, že ich pre bežný život nepotrebuje.

Zručnosti v katastrálnych mapách a listoch vlastníctva, vytváranie pôdorysov, zameriavanie izieb a naceňovanie nehnuteľností je bežnou náplňou práce.

Realitní makléri ako riešenie.

Nenechajte sa znechutiť rečami a ohováraním realitných maklérov. Nie sú všetci rovnakí. Práve zavádzajúce reči spôsobujú medzi ľuďmi neprajnosť. Prijmite makléra ako výnimočný benefit. Ako niekoho, kto vám ušetrí čas, peniaze aj nervy. Vnímajte jeho pridanú hodnotu a sústreďte sa na dôležitejšie veci, ako sú napríklad vaša rodina, priatelia a vaša vlastná práca. Realitní makléri nie sú problém, sú naopak vašim riešením.